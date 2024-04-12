Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на различных направлениях.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка. Уничтожено больше 30боевиков, три танка, два авто, самоходная польская артиллерийская установка.

На Краснолиманском направлении группировки войск «Центр» поразили подразделения противника в районе населенного пункта Ямполовка. Враг потерял больше 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, гаубицу Д-30.

На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе Артемовска. Штурмовики «Вагнера» продолжали бои по освобождению кварталов в центре города и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах их поддерживают десантники, подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За сутки потери противника составили свыше 450 солдат, в том числе накмных, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях войска «Восток» ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один пикап, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ликвидировано до десяти украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».