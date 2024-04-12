В Челябинской области десятки рыбаков оказались на дрейфующей льдине

На озере Челябинской области десятки рыбаков оказались в ловушке — на оторванной от суши льдине.

Мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 метров. Рыбакам пришлось дрейфовать в ожидании спасателей МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства вечером 11 апреля.

На сушу доставили уже 19 рыбаков, спасательная операция продолжается, на льдине еще остались рыбаки.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области под лед водохранилища провалился мужчина, решивший поймать «живое серебро». Он погиб.