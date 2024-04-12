В Коченевском районе Новосибирской области восстановили движение после паводка

Движение после паводка восстановили в Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе ТУАД, в Коченевском районе Новосибирской области восстановили движение автомобилей, которое приостанавливали из-за сильного паводка и перелива воды.

«На участках перелива паводковых вод а/д "1 км а/д Н-1212 — 1 км а/д Н-1206 (объездная р.п. Коченёво)" (км 4+000), а/д "5 км а/д Н-1211 — Бармашево" (км 0+020) в Коченёвском районе Новосибирской области выполнены ремонтно-восстановительные работы», — передали в сообщении.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в зоне подтопления в Новосибирской области находилось 50 автомобильных дорог региона, которые закрывали на время для предотвращения ЧП.