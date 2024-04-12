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общество

В Новосибирске бывшего главного борца с коррупцией Вялкова привезли в суд

Фото: ГУ МВД по НСО

Следователи требуют поместить его в СИЗО.

Владимира Вялкова, бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Новосибирской области, доставили в Центральный районный суд в пятницу, 12 апреля.

Ему будет назначена мера пресечения по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Экс-полицейского привели в зал в наручниках. Следователи требуют поместить Вялкова в СИЗО.

Бывшего начальника задержали в его особняке утром 11 апреля. Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.

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Игорь Кириченко
Журналист

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