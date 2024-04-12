В Новосибирске мошенник вернул пенсионеру похищенные деньги

Иск в суд подала прокуратура Центрального района, в которую обратился обманутый новосибирец.

Человек, который обманом вынудил новосибирского пенсионера перевести деньги на подставной счет, вернул ему деньги в полном объеме, а также компенсировал проценты за пользование чужими средствами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По информации ведомства, дело по этому случаю передали в суд после заявления обманутого пенсионера в прокуратуру Центрального района. Мошенник представился сотрудником банка, убедил пенсионера и перевел деньги на подставной счет. Уголовное дело возбуждено по статье 159 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

После расследования стало известно, что средства были переведены на счет человека, проживающего в Ленинградской области. Мошенник, признанный виновным, вернул пенсионеру ущерб и дополнительно компенсировал проценты за использование его денег.

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