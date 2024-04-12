В Новосибирске ребенок нарушил ПДД и попал под авто

11 апреля под колеса машины попал школьник.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Никитина в районе дома № 128.

По данным Telegram-канала АСТ-54 Black, водитель 1979 года рождения за рулем Nissan Sunny сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего ребенка увезли в медучреждение.

Добавим, за 11 апреля это уже второй случай наезда на пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте. Ранее в Калининском районе Chery Tiggo сбил 83-летнюю пенсионерку.