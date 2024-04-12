В Новосибирске сирота обратилась к президенту России Владимиру Путину

Студентка-сирота обратилась к президенту за помощью.

Как сообщает Сиб.фм, новосибирская студентка осталась без родителей и решила обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Сейчас Карина Булаева учится на факультете журналистики в Новосибирском государственном педагогическом университете. Еще в раннем возрасте она потеряла отца, который был военным, а в 15 лет и мать. Девочка осталась сиротой, ее единственным близким человеком является бабушка, которая помогает Карине с дорогостоящим обучением.

Зимой того года бабушка, Оксана Дубко, обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы он помог в их сложной ситуации.

«Мы решили обратиться на прямую линию в надежде, что будут выделены бюджетные места из Москвы. Я школу окончила с золотой медалью, в университете тоже учусь на отлично», — поделилась девочка.

После ее обращения пришел ответ от Министерства просвещения Российской Федерации, где было сказано, что бесплатное обучение Карине представится только в случае наличия свободных мест.

Также, после обращения к президенту выяснилось, что со студентки незаконно брали большую сумму за проживание в общежитии — в среднем более 5 тысяч рублей в месяц, в результате за этот срок девушка переплатила около 33 тысяч рублей.