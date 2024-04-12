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проиcшествия

В Новосибирской области машину участника СВО разбили топором

Фото: Инцидент Новосибирск

В посёлке Мошково под Новосибирском разбили стёкла припаркованного автомобиля.

По информации группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте», неизвестный разбил топором стёкла и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл в ночь на 9 апреля.

Владелец пострадавшего автомобиля выразил недоумение по поводу произошедшего. Он отметил, что является ветераном боевых действий в зоне спецоперации и не понимает мотивов такого.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель автобуса сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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