В Новосибирской области машину участника СВО разбили топором

В посёлке Мошково под Новосибирском разбили стёкла припаркованного автомобиля.

По информации группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте», неизвестный разбил топором стёкла и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл в ночь на 9 апреля.

Владелец пострадавшего автомобиля выразил недоумение по поводу произошедшего. Он отметил, что является ветераном боевых действий в зоне спецоперации и не понимает мотивов такого.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель автобуса сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе в Новосибирске.