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общество проиcшествия

В новосибирском крематории началась церемония прощания с погибшим в «Крокусе» Григорием Будько

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске прощаются с Григорием Будько, который погиб в теракте в Подмосковном Crocus City Hall.

В посёлке Восход Новосибирского района в крематории прощаются с 35-летним сибиряком Григорием Будько, который погиб в теракте в Crocus City Hall 22 марта. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм с церемонии прощания.

Фото В новосибирском крематории началась церемония прощания с погибшим в «Крокусе» Григорием Будько 2

Ранее его сестра Ульяна рассказывала Сиб.фм, что Григорий переехал в Москву несколько лет назад, где нашёл себе невестку. С её мамой он пошёл на концерт группы «Пикник», поделившийся с сестрой фотографией. Для него она стала последней. Он сидел на месте, куда ворвались террористы и открыли огонь, позже они подожгли зал.

Фото В новосибирском крематории началась церемония прощания с погибшим в «Крокусе» Григорием Будько 3

Ульяна сдала свой ДНК-тест, чтобы следователи смогли опознать останки. До этого её приглашали в морг на опознания, но там её родственника не оказалось. Ей сообщили, что процедура проверки займет около двух недель. Спустя время страшное подтвердилось. Мужчину и его тещу признали погибшими.

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Дамир Трубников

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