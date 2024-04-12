В новосибирском крематории началась церемония прощания с погибшим в «Крокусе» Григорием Будько

В Новосибирске прощаются с Григорием Будько, который погиб в теракте в Подмосковном Crocus City Hall.

В посёлке Восход Новосибирского района в крематории прощаются с 35-летним сибиряком Григорием Будько, который погиб в теракте в Crocus City Hall 22 марта. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм с церемонии прощания.

Ранее его сестра Ульяна рассказывала Сиб.фм, что Григорий переехал в Москву несколько лет назад, где нашёл себе невестку. С её мамой он пошёл на концерт группы «Пикник», поделившийся с сестрой фотографией. Для него она стала последней. Он сидел на месте, куда ворвались террористы и открыли огонь, позже они подожгли зал.

Ульяна сдала свой ДНК-тест, чтобы следователи смогли опознать останки. До этого её приглашали в морг на опознания, но там её родственника не оказалось. Ей сообщили, что процедура проверки займет около двух недель. Спустя время страшное подтвердилось. Мужчину и его тещу признали погибшими.