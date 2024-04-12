В понедельник будут объявлены первые финалисты конкурса «Мир глазами детей»

Через три дня четвёрка первых финалистов узнает свои имена, а пока этого не произошло, все желающие могут подать заявку и побороться за главный приз.

Проект «Мир глазами детей» даёт возможность юным художникам от 3 до 14 лет проявить себя и поделиться своим видением мира. Участники могут изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране. Конкурс позволит детям выразить свою любовь к России через творчество и увидеть, как разнообразно и удивительно они воспринимают окружающий мир.

Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Самое важное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. Работы, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна, не будут допущены.

Заявки на участие принимаются с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Рисунки маленьких дарований будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая 2024 года. А рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей на Михайловской набережной.

Во время праздника каждый участник конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки от СибФМ Group.