В зимнем сезоне спрос на авиабилеты для льготных категорий пассажиров увеличился в два раза

S7 Airlines проанализировала структуру перевозок льготных категорий граждан в зимнем периоде 2023-2024 года и выявила ключевые тенденции по спросу на льготные авиабилеты в сравнении с прошлым сезоном.

Авиакомпания предлагает билеты по собственным льготным тарифам помимо авиабилетов по доступным ценам на части маршрутов, субсидируемых государством. Они всегда доступны на различных маршрутах авиакомпании по России и на большинстве международных рейсов для молодежи, пожилых людей, пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет, многодетных семей и людей с ограниченными возможностям.

«S7 Airlines своей маршрутной сетью охватывает всю страну от Калининграда до Чукотки. Именно поэтому мы, как один из крупнейших авиаперевозчиков, считаем обеспечение доступности воздушного транспорта для всех категорий граждан важнейшей задачей. Для одних пассажиров главным приоритетом служит скорость и гибкость, которую дают авиаперевозки, для других стоимость билета стоит на первом месте. Именно для второй категории пассажиров и разрабатывалась система собственной льготной программы перевозок. Результаты, полученные по итогам зимы, подтверждают интерес пассажиров к льготным тарифам компании. Так, например, в этом зимнем сезоне благодаря наличию собственных льготных тарифов нам удалось в два раза увеличить долю пассажиров среди детей. Наиболее популярными детскими направлениями для путешествий стали дальневосточные – Владивосток, Южно-Сахалинск, Якутск и южные направления – Сочи, Минеральные Воды, Махачкала», – говорит Константин Пьянков, коммерческий директор S7 Group.

Минувшей зимой льготные тарифы S7 Airlines стали доступны на всей маршрутной сети, что позволило большему числу пассажиров приобретать билеты по доступным ценам. Так, доля путешественников, использовавших льготные билеты, на рейсах в Сочи и Калининград увеличилась в 2,5 раза до 26%, а на рейсах в Минеральные Воды – в 4 раза. Молодые люди чаще всего выбирали крупные города России – Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Уфу, Казань, а люди старшего возраста предпочитали летать из Москвы в Минеральные Воды, Улан-Удэ и Новосибирск.

Среди людей старшего возраста отмечается интересный тренд, связанный с ростом уровня диджитализированности, они приобретают навыки для поиска и покупки льготных авиабилетов онлайн.