Врачи Новосибирска через бровь удалили аневризму из мозга мужчины

В Новосибирске хирурги областной больницы новым способом прооперировали 28-летнего пациента, у которого диагностировали аневризму в мозге.

Операцию провели через бровь, избежав трепанации черепа. Таким образом доктора Новосибирска помогли уже девятерым людям. Ранее подобным способом удаляли аневризмы только в Москве, сообщает «АиФ-Новосибирск».

«Чем меньше хирургический разрез, тем лучше: после операции пациент испытывает меньше боли, он быстрее восстанавливается и возвращается к нормальной жизни», — прокомментировал нейрохирург областной больницы Аул Шалиндер.

Операцию проводят под наркозом, так как под кожей выпиливают часть кости. Занимает эта процедура от четырех до шести часов.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске пациенту в сознании сделали операцию на мозг.