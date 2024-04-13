Толпы иностранцев везут на автобусах: что происходит в миграционном центре Новосибирска после теракта в «Крокусе»

Миграционный центр в Новосибирске переполнен приезжими — их подвозят даже на автобусах.

С начала 2024 года на территории Новосибирской области на миграционный учёт поставлено 44 004 иностранного гражданина. Об этом говорится в ответе регионального ГУ МВД на запрос Сиб.фм.

По данным ведомства, в этом году с территории области выдворили 689 иностранных граждан, из них 635 принудительно, 54 человека покинули РФ самостоятельно.

Помимо этого, силовики за 3 месяца 2024 года расследовали 211 преступлений, совершенных мигрантами.

Корреспондент Сиб.фм побывал в миграционном центре на улице Есенина, кадры из которого на этой неделе попали в СМИ. На них видно, что внутри учреждения творится хаос — на всей лестничной площадке стояли толпы приезжих. Также огромная очередь была и на входе здания.

12 апреля ажиотажа в миграционном центре было меньше, однако всё равно скапливалась очередь. Сотрудники полиции пытались объяснить приезжим, что они должны ожидать внизу, однако мигранты делали вид, что не понимают русского, а также отвечали сотрудникам в грубой форме.

«А куда я уйду, а? Я тут уже с документами стою, не буду я спускаться», — ответил иностранный гражданин полицейскому.

Журналист Сиб.фм попытался пообщаться с мигрантами, однако многие из них не говорили по-русски, либо притворялись, что его не знают.

Сама атмосфера происходящего вокруг напоминает другое государство, родной язык практически не слышен. Часть людей стоят в очереди за документами, другие что-то ожидают в местном кафе. Вместе с этим внутри можно приобрести даже обновки.

Вокруг центра работают несколько организаций, помогающих мигрантам с документами и прохождением медкомиссии. Все заведения также только для них — везде написано, что там халяльная еда.

Один приезжий объяснил корреспонденту Сиб.фм, что в основном на Есенина приходят те, кому нужен патент (для официального трудоустройства, прим.ред.). По его словам, у входящих мигрантов спрашивают, говорят ли они по-русски. Если нет, то разворачивают и отправляют домой. Также мигранты там проходят медкомиссию, которая нужна для работы.

Многие мигранты приезжают к центру самостоятельно, однако часть подвозят на «Газелях», либо на личных автомобилях. Один мужчина объяснил, что их могут везти в миграционный центр коллективно, чтобы продлить разрешение на работу сразу всем.

«Ну, например, директор какой-нибудь стройки садит их в автобус и везет в центр, чтобы они все разом повторно легализовались», — делится собеседник.

Сиб.фм также удалось пообщаться с водителем автобуса, который возит мигрантов на границу, которым не удалось вовремя продлить патент.

По его словам, за 3-4 тысячи рублей мигрантов, у которых заканчивается разрешение на пребывание в России, везут на границу Казахстана, где быстро разворачиваются и едут обратно. Таким образом, они легально продлевают пребывание на 3 месяца.

Мужчина поделился, что не заметил отток специалистов после теракта в «Крокусе», где погибли 145 человек, 550 получили ранения.

«Сейчас такое время наступило, как раз сезон, когда люди собирались приезжать сюда. Я считаю, что много народу наоборот сюда поехало. А в связи с тем, что некоторые теперь не смогут получить здесь патент, они отправятся домой», — сказал сотрудник фирмы, помогающей мигрантам.

Он добавил, что единственная сложность, которая появилась у мигрантов, это получение патента. Если раньше, по его словам, его было легко получить и продлить, то после страшной бойни многим отказывают без причин.

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