«Перекосы в объектах». Архитектор Игорь Поповский раскритиковал индивидуальное жилое строительство в Новосибирске

Архитектор Игорь Поповский о развитии индивидуального жилищного строительства, его влиянии на архитектурный облик города, сдерживающих факторах и будущем ИЖС – в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

— Игорь Викторович, что представляет собой ИЖС сегодня и каким оно было во времена СССР?

— Да, действительно, нужно разделять современный подход от того, который был при Советском Союзе. Его остатки присутствуют и сейчас. Если брать те же современные коттеджные поселки, то они в большинстве своем обеспечены инфраструктурой. Есть случаи, когда к каждому участку на этапе проектирования прокладываются инженерные сети. Это, конечно, более организованная ситуация.

Прежде был так называемый частный сектор. Само слово «частный» в СССР воспринималось как пережиток прошлого, ассоциировалось с буржуазным. Суть была достаточно проста: страна не справлялась с тем, чтобы обеспечить всех жильем, и, соответственно, позволяла строить индивидуальные дома. Территории под них выделялись на определенное время. И через какой-то период там должны были появиться средне- и многоэтажные дома. Поэтому жители частного сектора, как принято говорить, всегда сидели на чемоданах.

Есть еще один весьма важный момент: квартиры, которые давало государство, нельзя было продать или передать по наследству, а частный дом — можно. И это сильно отделяло их от массового жилого фонда. Частный сектор сносили, сносы были достаточно масштабные. Вместо частных домов люди получали квартиры, и в советское время это считалось хорошей компенсацией. Люди получали достаточно добротное по тем меркам жилье по количеству прописанных в частном доме.

В те времена частный сектор не поддерживался инфраструктурой. Там не было асфальтированных дорог, они порой даже не защебенялись. Были запрещены выгребные зоны, водопроводы, но люди каким-то образом всё равно их проводили. В ряде случаев частный сектор деградировал, где-то, наоборот, имел достаточно неплохой потенциал за счет предпринимателей. В постсоветский период там появлялись СТО, мойки, другие предприятия малого бизнеса. Частный сектор — это, прямо скажем, именно российская действительность исторического характера. Но она разительно отличается от индивидуального жилья, которым застроен ряд мировых городов.

В принципе, если поддерживать частные территории качественной инфраструктурой, то там может быть весьма интересное развитие как с точки зрения малого и среднего бизнеса, так и вариативности застройки.

— Как сегодня индивидуальная застройка влияет на архитектурный облик Новосибирска?

— Если, опять же, брать частный сектор, то структура застройки там неоднородная. Можно даже сказать, контрастная. Рядом с богатым домом может быть не очень опрятный. Где-то живут люди обеспеченные, где-то с низкой социальной ответственностью. И эта неоднородность не выстраивает цельности восприятия этой застройки. Плюс многое усугубляется инфраструктурными минусами: состоянием дорог, видами заборов.

Если взять новые поселки, то там всё устраивается по более строгим правилам с точки зрения линии застройки и типологии зданий.

— Эксперты говорят о том, что в Новосибирске ИЖС, по сути, развиваться некуда — не хватает земли, инфраструктуры. Какое ваше мнение на этот счет?

— Я встречал людей, которые хотели бы жить в Новосибирске в своих домах и испытывали сложности с тем, чтобы найти земельный участок. Некоторые просто покупают землю в частном секторе, сносят постройки и возводят свой дом. Но нужно учитывать один момент: на сегодня разработаны большие участки под комплексное развитие территорий (КРТ), которое как раз затрагивает частный сектор. То есть рано или поздно большие площади частного сектора будут убирать. И процент индивидуальных домов будет значительно сокращаться по отношению к многоэтажной застройке. КРТ будет развиваться, и не думаю, что без конфликтов.

Развивать ИЖС в Новосибирске не совсем выгодно с точки зрения затрат на квадратный метр жилья для создания дорожной и сетевой инфраструктуры. Это минус и для строительства социальных объектов: в радиусе полукилометра можно не найти требуемого количества детей. А зачем тогда возводить школу или детский сад? Для кого? Соответственно, возникает вопрос: как это всё правильно регулировать? Потом, частный дом хоть и может быть комфортным, но есть опасность разрастания городских территорий с уничтожением природных ландшафтов.

— А за пределами Новосибирска как обстоят дела с такими поселками?

— В одних местах поселки с индивидуальными домами развиваются достаточно интенсивно. Интересно, я бы даже сказал. А в каких-то случаях есть территории, которые вроде как размежеваны и разрекламированы, но инфраструктурно не развиваются. Поэтому говорить об однородности этого процесса не приходится. Нельзя сказать однозначно, что за городом всё хорошо или плохо. Многое зависит от внешних факторов — наличия подъездов к территории, электросетей, стоимости подключения к инженерной инфраструктуре. Какие-то проекты получаются удачными, какие-то не совсем.

Я хочу сказать, что как для частного сектора, так и для индивидуального домовладения важно, чтобы город или регион помогал в развитии именно дорожной сети. Это основное. Если дороги будут качественно построены, значит, капитализация объектов будет только расти. Улицы должны быть на балансе у властей, благоустраиваться. Это создало бы благоприятные возможности для покупки домов.

— Какие перспективы есть у ИЖС в Новосибирске и области?

— Люди не очень сильно радуются высотной застройке на периферии. Чем выше застройка на периферии, тем меньше предпосылок складывается для органичного развития средне- и малоэтажной застройки, в том числе и для ИЖС. Властям необходимо мотивировать малоэтажную застройку именно в пригороде и на периферии. А многоэтажную — ближе к центру, чтобы высотные дома колоссальным образом не разрастались вокруг города. Это достаточно известная мировая практика, которая выстраивает рациональные схемы всех междисциплинарных направлений города. Но у нас, как я вижу, так всё-таки не получается. Всё равно есть перекосы.

— Достаточно ли на сегодняшний день архитектурных решений по ИЖС?

— Их огромное количество. Есть компании, у которых более 3000 предложений в разной стилистике — модерн, классика и так далее. Некоторые заказчики просто тонут в этой информации. Поэтому с точки зрения архитектурного количества с этим проблем нет. Но возникает вопрос возможной стоимости. Индивидуальный дом обходится дорого и его невозможно достаточно быстро построить, провести инженерные сети, сделать внутреннюю отделку. Придется вкладывать много средств, сил и времени. И главное, что надо понимать, — после постройки ИЖС надо постоянно поддерживать, следить за состоянием территории и своевременно производить ремонт. Часто прилегающие проезды тоже приходится поддерживать и очищать от снега либо самостоятельно, либо в результате самоорганизации жителей улицы.