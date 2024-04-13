Спецоперация на Украине: последние новости на утро 13 апреля

С 6 по 12 апреля ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.

Российские войска также поразили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников.

На Купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое и Синьковка Харьковской области. Россияне отразили четыре контратаки нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны.

Потери противника за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили формирования четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр. Бойцы РФ отразили 23 контратаки в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное.

Противник потерял более трех тысяч военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130 военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» и четыре гаубицы М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар.

В районах населенных пунктов Никольское и Новодонецкое отражены три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ.

Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США.

На Херсонском направлении группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка, Михайловка и Новотягинка.

Противник потерял свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США.