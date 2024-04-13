В Новосибирске молодожёны стали чаще заключать брачные контракты из-за ипотеки

Количество заключённых брачных контрактов за пять лет в Новосибирске увеличилось в три раза – виной ипотечные сделки с жильём.

В юридических компаниях отмечают рост обращений по поводу заключения брачных договоров. За последние пять лет их количество выросло в три раза. Тенденция сохраняется и в 2024 году. Это связано с приобретением жилья в ипотеку.

«Когда семья берет ипотеку, брачный договор заключается, если у одного из супругов плохая кредитная история. И чтобы он не был созаемщиком, не портил рейтинг, идут на такое соглашение. Это одна история, которая стимулировала рост спроса на данные услуги, – рассказала BFM-Новосибирск управляющий партнёр юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант Евгения Бондаренко. – Вторая причина, это когда люди в преддверии банкротства или надеясь, что они смогут избежать банкротства, начинают через брачный договор уводить каким-то образом имущество. Не очень распространена подобная практика, но мы видим такие случаи. Так же брачный договор используют бизнесмены для защиты своей семьи. Бизнес – это рискованная деятельность. И иногда с помощью такого документа предприниматели хотят обезопасить семью от притязаний возможных кредиторов. Это в целом нормальная при условии, что супруга/супругу не оставляют условно говоря без копейки».

Юристы также отмечают, что о заключённом брачном договоре стоит извещать банк или кредиторов. Брачный договор в основном используют состоятельные люди, которые уже пережили один развод с неприятным разделом имущества.

Кстати, учёные провели исследование и выяснили, что для женщин наличие у мужчины ипотеки – это признак надёжности.