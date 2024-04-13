В Новосибирске станция метро «Спортвная» прошла Госэкспертизу после ухода мэра Локтя

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске прошла Госэкспертизу. До этого документы возвращали назад шесть раз.

К середине апреля стало известно, что 14-ая станция новосибирского метрополитена «Спортивная» получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. До этого оно возвращалось с замечаниями шесть раз.

"В проектную документацию вносились изменения, которые получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. Оценка соответствия корректировок установленным требованиям проводилась в рамках экспертного сопровождения", — сообщили в учреждении.

Таким образом, в этом году завершение строительства станции «Спортивная» пойдёт более стремительными темпами. Сдача объекта переносилась шесть раз, с сентября 2022 года. В прошлом году станцию собирались сдавать четыре раза: весной, в июле, октябре и декабре. Последний раз озвучиваемый срок выпадал на весну 2024-го: осталось полтора месяца.