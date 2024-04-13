В Новосибирске стилист Суламита Байрамова рассказала, как одеваться, когда на улице грязь

Про стиль и тренды этой весны рассказала Новосибирский стилист.

Новосибирский стилист Суламита Байрамова поделилась с журналистом Сиб.фм личными советами того, как можно красиво и функционально одеваться этой весной в Новосибирске в периоды нестабильной погоды, когда за окном дождь и грязь.

«Сейчас актуальны приемы с высокими классическими сапогами по колено, особенно когда в них заправляют джинсы или брюки. Причем неважно, широкие или по фигуре вам брюки, это в любом случае будет очень стильно, плюс вы сохраняете их чистоту за счет высокой обуви», — рассказала Суламита Байрамова.

По ее словам, всегда очень актуальны и резиновые сапоги, которые все любили носить в детстве, чтобы прыгать по лужам. Теперь во взрослой жизни резиновые сапоги стали трендом.

«Резиновые сапоги также вписываются в разные стили. Например, черные и массивные хорошо подойдут для стиля милитари, а цветные — для нового нашумевшего стиля «грэнд па», где обязательной атрибутикой будет уютный вязаный кардиган. В принципе, резиновые сапоги отлично будут функционировать в новосибирскую погоду», — добавила собеседница.

О трендовых цветах Суламита отвечает очень просто и ёмко, утверждая, что сейчас актуальность одного цвета быстро меняется и как волна охватывает абсолютно всех. Однако у каждого человека есть свои цветовые фавориты, которые могут подходить вне зависимости от трендов.

«Лично для меня трендовым стал цвет индиго, я очень часто его встречала на людях и в их образах. Кстати, к такому глубокому синему цвету хорошо подойдут молочные оттенки», — рассказала стилист.

Стилист не оставила в стороне и украшения, которые, по ее мнению, могут быть даже важнее, чем сама одежда.

«Например, вы можете быть в простой рубашке и джинсах, при этом образ можно дополнить платком, сережками, кольцами, ожерельями, все, что вашей душе угодно. Платок в принципе очень многофункциональная вещь — его можно повязать на шею или на ручку сумки для образа, также платок можно использовать и как браслет, обвязав вокруг запястья», — поделилась стилист.

Суламита Байрамова добавила, что у каждого человек есть свой уникальный вкус, благодаря которому можно подобрать соответствующий стиль в одежде: играть с цветами, фактурой и формой одежды, которую вы хотите носить.