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общество

14 апреля в Новосибирске будет +10 градусов

Фото: Сиб.фм

Стала известна погода в Новосибирске 14 апреля.

По данным синоптиков “Яндекс. Погоды”, в Новосибирске 14 апреля ожидается потепление до +10 градусов днем и ночью до +9. Однако погода остается по-прежнему пасмурной и дождливой весь день.

Также ожидается ветер до 5,3 метров в секунду.

Однако синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра отметили, что порывы ветра могут достигнуть и до 17 метров в секунду.

Напомним, что из-за паводковой ситуации в зоне подтопления находилось 50 автомобильных дорог Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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