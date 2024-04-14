14 апреля в Новосибирске будет +10 градусов

Стала известна погода в Новосибирске 14 апреля.

По данным синоптиков “Яндекс. Погоды”, в Новосибирске 14 апреля ожидается потепление до +10 градусов днем и ночью до +9. Однако погода остается по-прежнему пасмурной и дождливой весь день.

Также ожидается ветер до 5,3 метров в секунду.

Однако синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра отметили, что порывы ветра могут достигнуть и до 17 метров в секунду.

Напомним, что из-за паводковой ситуации в зоне подтопления находилось 50 автомобильных дорог Новосибирской области.