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общество

Ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области ожидаются заморозки ночью.

По данным синоптиков сервиса “Яндекс. Погода”, 15 апреля в Новосибирске прогнозируется ночная температура от 0 до -2 градусов. Днем ожидается до +11 и дождь.

Во вторник, 16 апреля, ночью будет такая же нулевая температура воздуха, днем — до +12.

В среду ночная температура стабилизируется до +8 градусов и днем до +12.

В четверг и пятницу температура прогреется до +10 ночью и до +15 градусов днем.

Напомним, что две сильные магнитные бури накроют Новосибирск в ближайшие дни.

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Валерия Митрохина
Журналист

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