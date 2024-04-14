Ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области

В Новосибирской области ожидаются заморозки ночью.

По данным синоптиков сервиса “Яндекс. Погода”, 15 апреля в Новосибирске прогнозируется ночная температура от 0 до -2 градусов. Днем ожидается до +11 и дождь.

Во вторник, 16 апреля, ночью будет такая же нулевая температура воздуха, днем — до +12.

В среду ночная температура стабилизируется до +8 градусов и днем до +12.

В четверг и пятницу температура прогреется до +10 ночью и до +15 градусов днем.

Напомним, что две сильные магнитные бури накроют Новосибирск в ближайшие дни.