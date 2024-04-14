Сборная Бердска одержала победу в чемпионате Новосибирской области по мини-футболу

В Новосибирской области прошел Суперфинала чемпионата по мини-футболу.

В Бердске 6-7 апреля текущего года прошел Суперфинал чемпионата Новосибирской области по мини-футболу, организованный Новосибирской областной федерацией футбола.

В турнире принимали участие шесть любительских команд из городов и районов региона. Торжественное открытие Суперфинала посетили глава города Бердска Роман Бурдин, председатель Совета депутатов Владимир Голубев и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Бадьин.

По результатам чемпионата первое место заняла Сборная Бердска, второе — СВА (Новосибирск), третье место досталось команде «Магистраль» (Новосибирск) и четвертое — команде «Заря» (Искитим).

"Федерация футбола приложила максимум усилий, чтобы Суперфинал чемпионата Новосибирской области по мини-футболу стал настоящим праздником для команд и болельщиков”, — прокомментировал игру Эдуард Таран, президент Новосибирской областной федерации футбола.

Напомним, что житель Новосибирска стал абсолютным чемпионом России по гонкам на снегоходах.