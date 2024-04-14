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общество

В искитимской больнице рассказали кто раскидал пробирки с кровью

Фото: «Наш Город Искитим» во «ВКонтакте»

По версии администрации ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ», фотографии больничных отходов были сделаны специально, а пробирки с кровью принесли и раскидали те, кто сделали фото.

Жителей Искитима возмутили необычные находки, речь идёт о пробирках с кровью. Жители уверяют, такое происходит уже не в первый раз. Однако в больнице заявили, что к этому отношения не имеют.

Ситуация вынудила администрацию медучреждения обратиться за помощью в полицию.

Прокуратура Новосибирской области уточнила, что Искитимской межрайонной прокуратурой будет проведена проверка по данному факту.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, как пробирки с кровью напугали сибиряков.

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Роман Чугаев
Журналист

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