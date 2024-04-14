В Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом

На Котовского в Новосибирске произошла авария – один человек скончался.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали информацию о ДТП, которое произошло по адресу улица Котовского в Новосибирске.

Сообщается, что в результате аварии очень сильно пострадал автомобиль, а один из участников ДТП скончался на месте происшествия.

“На кадрах, которыми поделился наш читатель, можно заметить, что сотрудники спецслужб достали тело мужчины и погрузили его в черный мешок”, — написала под постом.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска подтвердили данный инцидент.

“По предварительной информации водитель мужчина 1992 года рождения, двигался на автомобиле Toyota Fielder по дворовой территории со стороны дома 10/1 в сторону дома 8 по улице Котовского и в пути следования у дома 8 по улице Котовского совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Fielder мужчина 1989 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью”, — сообщило ведомство.

Также уточняется, что водитель Toyota Fielder находился в алкогольном опьянении.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС, устанавливают все обстоятельства происшествия.