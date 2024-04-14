Житель Новосибирска стал абсолютным чемпионом России по гонкам на снегоходах

Абсолютным чемпионом России по гонкам на снегоходах стал спортсмен из Новосибирска.

Как сообщает VN.ru, райдер из Новосибирска Андрей Вузов стал абсолютным чемпионом России в гонках на снегоходах класса «Суперспорт В» — он сумел одержать пять побед в сезоне.

По словам Андрея, данный вид спорта является экстремальным, поэтому самое главное соблюдать все техники безопасности, чтобы не пострадать самому и не травмировать человека, который едет рядом.

Напомним, что в Новосибирске ХК «Сибирь» выиграла «Сибсельмаш» в матче в поддержку жертв теракта в «Крокусе».