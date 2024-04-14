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спорт

Житель Новосибирска стал абсолютным чемпионом России по гонкам на снегоходах

Фото: sport.nso.ru

Абсолютным чемпионом России по гонкам на снегоходах стал спортсмен из Новосибирска.

Как сообщает VN.ru, райдер из Новосибирска Андрей Вузов стал абсолютным чемпионом России в гонках на снегоходах класса «Суперспорт В» — он сумел одержать пять побед в сезоне.

По словам Андрея, данный вид спорта является экстремальным, поэтому самое главное соблюдать все техники безопасности, чтобы не пострадать самому и не травмировать человека, который едет рядом.

Напомним, что в Новосибирске ХК «Сибирь» выиграла «Сибсельмаш» в матче в поддержку жертв теракта в «Крокусе».

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Валерия Митрохина
Журналист

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