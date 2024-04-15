Авиакомпания S7 возобновляет полеты из Новосибирска в Калининград

Прямые рейсы из Новосибирска в Калининград будут возобновлены авиакомпанией S7 Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Первый рейс запланирован на 28 апреля. Вначале будут осуществляться по два полета в неделю, а с июня добавится третий рейс по пятницам.

Расписание вылетов предусматривает отправку из Новосибирска в 14:35 и прибытие в Калининград в 15:25 по местному времени. Обратный рейс вылетит в 16:15 и прибудет в Новосибирск в 2:40 с учетом разницы во времени. Время в пути составит 5 часов 25 минут.

На борту самолета, который будет выполнять рейс, сможет разместиться 164 пассажира. Стоимость билета в эконом-классе начинается от 21 778 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ожидается потепление до +19 градусов.