Банки фиксируют спрос на IT-ипотеку после возобновления программы

После возобновления выдач IT-ипотеки с 8 апреля ее оформили около 250 клиентов ВТБ, получив на покупку недвижимости 2,2 млрд рублей. Средний чек составил около 8,5 млн рублей – в два раза выше, чем по другим льготным программам. Общий объем сделок по IT-ипотеке в банке приближается к 120 млрд рублей.

«Программа стала действительно эффективным инструментом поддержки сотрудников сферы информационных технологий, позволяя качественно решить жилищный вопрос и сосредоточиться на своем профессиональном развитии. За два года банк помог приобрести недвижимость уже более 12 тысячам IT-специалистов. Повышенную активность клиентов мы зафиксировали в марте, поэтому сделали все возможное, чтобы возобновить работу по программе максимально быстро и удовлетворить спрос клиентов», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.