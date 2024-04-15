Бойцы ГБР смогли предотвратить 17 краж в Новосибирске

ГБР задержала 8 правонарушителей в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, сотрудники ведомства за прошедшие трое суток предотвратили 17 краж и 31 нарушение общественного порядка, а также смогли задержать 8 правонарушителей. Их передали полиции.

Так, 12 апреля продавцы одного из магазинов Железнодорожного района нажали кнопку тревожной сигнализации после того, как увидели, что взрослый мужчина несколько раз ударил девочку, которой на вид было 13 лет. Его не удалось задержать.

13 апреля утром сотрудников вызвали в бар-магазин на улице Орджоникидзе. На момент прибытия ГБР на улице дрались около 10 человек.

В этот же день массовая драка произошла возле магазина на улице Высоцкого между подростками 12-13 лет. Сотрудникам удалось остановить школьников.

13 апреля из магазина двое парней и девочка украли 50-литровую бутыль с питьевой водой, которую ГБР нашла в 600 метрах от павильона во дворах жилых домов.

14 апреля на улице Выборная бойцы задержали молодого человека, который ранее украл из магазина алкоголь стоимостью свыше 1,5 тысячи рублей. Его передали сотрудникам отдела полиции.

Напомним, что стали известны подробности исчезновения 16-летнего школьника под Новосибирском.