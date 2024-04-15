Экс-директора клиники Мешалкина в Новосибирске приговорили к 3,6 годам лишения свободы

Бывшего директора новосибирской клиники Мешалкина Александра Караськова приговорили к 3,6 годам лишения свободы.

Директору НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина Александру Караськову и его жене, экс-заместителю, Ирине Бойцовой избрал меру пресечения за хищение 1,3 миллиарда рублей. Вместе с ними двое руководителей коммерческих организаций обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных по статье "растрата в особо крупном размере" и по статье "покушение на легализацию денег, добытых преступным путем".

Таким образом, суд назначил Караськову 3,6 лет в колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Его жене Ирине Бойцов суд назначил 3 года лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей, Сорокину — 4,4 года колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей и Первушину суд назначил 4,6 года колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в мае 2019 года Александр Караськов уволился с должности руководителя Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. После чего он заявил о том, что сдаёт свой депутатский мандат из-за того, что у него был обнаружен загородный дом, неучтённый в декларации о доходах и имуществе.

Вместе с женой, работавшей в руководстве клиникой Мешалкина, Караськова задержали в начале июня того же года и арестовали по подозрению в хищении миллиарда рублей на закупках лекарств.

Также уточнялось, что дело экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова объединено с делом его бывшего зама Евгения Покушалова. Скандал с картельным сговором в клинике Мешалкина и уголовным преследованием руководства федерального института начался ещё в феврале 2019 года.