Губернатор Андрей Травников поставил задачи по сопровождению создания Особой экономической зоны

В еженедельном совещании под руководством главы Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область направила в Министерство экономического развития России заявку на создание Особой экономической зоны (ОЭЗ). «Мы в предыдущие годы не торопились с этим решением, потому что не хотелось создавать пустую площадку, не заполненную реальной инвестиционной деятельностью. Сейчас – тот момент, когда сошлись два фактора. Во-первых, есть необходимость дальнейшего расширения территории Промышленно-логистического парка, в котором земельные участки уже практически все закреплены за действующими и будущими инвестпроектами. Второе – появился якорный инвестор для Особой экономической зоны, причём очень важный для будущей деятельности всех других потенциальных инвесторов – логистический центр «Сибирский», у которого намерения – расширять возможности контейнерного терминала и других логистических проектов, входящих в его планы.



Наш проект был представлен федеральному Министру экономического развития Максиму Решетникову, и задача одноимённого регионального министерства сегодня – сопровождать эту заявку для того, чтобы решение было принято максимально быстро, потому что инвестор намерен уже вторую и третью очереди логистического центра размещать на территории ОЭЗ, он фактически готовит строительные работы, поэтому сроки поджимают.



Вторая задача нашему минэку: используя все меры поддержки, в том числе реструктуризацию бюджетных кредитов, которая была объявлена Президентом России в ходе Послания Федеральному Собранию в этом году, составлять план создания инженерной инфраструктуры для обеспечения Промышленно-логистического парка и ОЭЗ. Кроме минэка, есть задача практически каждому министерству. Минтрансу – реконструкция транспортной инфраструктуры и работы общественного транспорта, в первую очередь электрички, потому что вместе с уже реализуемыми и будущими проектами, на территории ПЛП будет создано несколько тысяч рабочих мест. Конечно, важно обеспечить эти проекты доступными рабочими руками.



Главам муниципалитетов, которые находятся недалеко от ПЛП, так же – стимулировать жилищное строительство на территории Коченёвского, Новосибирского районов, города Оби. На все запросы, которые будут звучать в мой адрес о создании социальных объектов, развитии улично-дорожной сети, первый вопрос, который я буду задавать – что сделано для стимулирования жилищного строительства? Надо иметь это в виду и включаться в работу по планированию необходимых проектов», – подчеркнул Губернатор.



Рабочую группу по созданию ОЭЗ возглавляет первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков.