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общество

Избиение ребенка в магазине, риск ЧС из-за паводка, запрет работать мигрантам: главное в Новосибирске на 15 апреля

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Предлагаем ознакомиться с главными новостями Новосибирской области на 15 апреля.

Фото Избиение ребенка в магазине, риск ЧС из-за паводка, запрет работать мигрантам: главное в Новосибирске на 15 апреля 2

В Новосибирске ищут мужчину, который напал на школьницу в одном из магазинов в Железнодорожном районе. Инцидент произошел 12 апреля — неизвестный несколько раз ударил девочку, которой около 13 лет. Сотрудники торговой точки нажали кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники ГБР, но мужчину не удалось задержать.

Фото Избиение ребенка в магазине, риск ЧС из-за паводка, запрет работать мигрантам: главное в Новосибирске на 15 апреля 3

На реках Иня, Бердь, Тара и Тартас региона существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводка. Напомним, из-за сильных паводков, многие территории России были затоплены. В том числе в зоне подтопления находились и 50 автомобильных дорог Новосибирской области.

Фото Избиение ребенка в магазине, риск ЧС из-за паводка, запрет работать мигрантам: главное в Новосибирске на 15 апреля 4

15 апреля в Новосибирске такси марки Kia Rio, водитель которого отвлекся на телефон, врезалось в стоявший трамвай. Обошлось без пострадавших.

Фото Избиение ребенка в магазине, риск ЧС из-за паводка, запрет работать мигрантам: главное в Новосибирске на 15 апреля 5

В Новосибирской области установлен запрет на привлечение мигрантов для работы по определенным видам деятельности. В список попали торговля напитками и табачными изделиями, а также деятельность легкового такси и аренда автомобилей с водителем.

Фото Избиение ребенка в магазине, риск ЧС из-за паводка, запрет работать мигрантам: главное в Новосибирске на 15 апреля 6

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести два настоящих автографа и две факсимильных подписи Джо Байдена из фондов частного музея.

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Галина Чебыкина
Журналист

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