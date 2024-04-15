Избиение ребенка в магазине, риск ЧС из-за паводка, запрет работать мигрантам: главное в Новосибирске на 15 апреля

Предлагаем ознакомиться с главными новостями Новосибирской области на 15 апреля.

В Новосибирске ищут мужчину, который напал на школьницу в одном из магазинов в Железнодорожном районе. Инцидент произошел 12 апреля — неизвестный несколько раз ударил девочку, которой около 13 лет. Сотрудники торговой точки нажали кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники ГБР, но мужчину не удалось задержать.

На реках Иня, Бердь, Тара и Тартас региона существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводка. Напомним, из-за сильных паводков, многие территории России были затоплены. В том числе в зоне подтопления находились и 50 автомобильных дорог Новосибирской области.

15 апреля в Новосибирске такси марки Kia Rio, водитель которого отвлекся на телефон, врезалось в стоявший трамвай. Обошлось без пострадавших.

В Новосибирской области установлен запрет на привлечение мигрантов для работы по определенным видам деятельности. В список попали торговля напитками и табачными изделиями, а также деятельность легкового такси и аренда автомобилей с водителем.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести два настоящих автографа и две факсимильных подписи Джо Байдена из фондов частного музея.