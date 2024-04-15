Необычную акцию запустили жители Академгородка в Новосибирске

В Новосибирской области местные жители спасают лягушек.

Как сообщает портал VN.ru, местная жительница Академгородка в Новосибирске стала инициатором акции по спасению лягушек, которые сейчас начинают просыпаться после зимы и направляются к прудам.

Так как добираться лягушкам придется через автомобильные дороги, им нужна помощь со стороны людей, поэтому местные жители вооружаются ведрами и перчатками, чтобы перетаскивать лягушек.

Однако помимо них миграцию в водоемы ждут и местные ежи. Об этом сообщил биолог из Новосибирска Алексей Яновский.

“Они совершают набеги на скопления лягушачьей икры, чтобы откормиться после долгой зимней спячки”, — рассказал он.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке животные вышли погреться на солнце