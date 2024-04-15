Новосибирец нелегально провез 3 кастета из Таиланда

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачево Новосибирской таможни в багаже авиапассажира из Таиланда выявили 3 металлических кастета.

Как сообщает федеральная таможенная служба, новосибирец, который прибыл из Таиланда, при прохождении таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор, заявив, что не имеет подлежащих декларированию и запрещенных к ввозу товаров.

Но во время проверки багажа таможенники обнаружили среди вещей туриста 3 кастета, которые, по словам мужчины, он привез исключительно в качестве сувениров.

Так как ввоз в Россию и оборот на ее территории подобных товаров запрещен, в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, что таможня назвала часто ввозимый в Новосибирскую область контрафакт.