Новосибирский актер Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО

Актер из Новосибирска Кологривый написал поэму для дочери пока сидел в СИЗО.

В интервью с журналисткой Лаурой Джугелией новосибирский актер Никита Кологривый признался, что написал поэму для своей дочери пока сидел неделю в СИЗО за дебош в баре.

По его словам, в ближайшее время он хочет переписать свои произведения на диск.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток актёра Никиту Кологривого за пьяный дебош в кальянной, где они подрался с персоналом и укусил официантку.