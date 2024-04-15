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общество

Новосибирский актер Никита Кологривый написал поэму для дочери в СИЗО

Фото: Сиб.фм

Актер из Новосибирска Кологривый написал поэму для дочери пока сидел в СИЗО.

В интервью с журналисткой Лаурой Джугелией новосибирский актер Никита Кологривый признался, что написал поэму для своей дочери пока сидел неделю в СИЗО за дебош в баре.

По его словам, в ближайшее время он хочет переписать свои произведения на диск.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что Центральный районный суд Новосибирска арестовал на семь суток актёра Никиту Кологривого за пьяный дебош в кальянной, где они подрался с персоналом и укусил официантку.

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Валерия Митрохина
Журналист

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