Под Новосибирском 18-летний мошенник обманул людей на 700 тысяч рублей

В Татарском районном суде Новосибирской области начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 18-летнего курьера, обвиняемого в телефонном мошенничестве.

По данным следствия, молодой человек стал пособником неизвестного афериста, который обманом получил более 700 тысяч рублей у нескольких жителей района. Он звонил им в январе этого года, утверждая, что их родственникам требуется финансовая помощь из-за проблем со здоровьем.

По факту обмана деньги были переданы курьером, часть из которых должна была быть переведена на счет соисполнителя.

Уголовное дело по этому инциденту будет рассматриваться судом с учетом всех обстоятельств произошедшего.

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