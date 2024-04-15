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общество

Под Новосибирском 18-летний мошенник обманул людей на 700 тысяч рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Татарском районном суде Новосибирской области начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 18-летнего курьера, обвиняемого в телефонном мошенничестве.

По данным следствия, молодой человек стал пособником неизвестного афериста, который обманом получил более 700 тысяч рублей у нескольких жителей района. Он звонил им в январе этого года, утверждая, что их родственникам требуется финансовая помощь из-за проблем со здоровьем.

По факту обмана деньги были переданы курьером, часть из которых должна была быть переведена на счет соисполнителя.

Уголовное дело по этому инциденту будет рассматриваться судом с учетом всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина избил 13-летнюю девочку в магазине.

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Игорь Кириченко
Журналист

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