Появились подробности, почему в Новосибирске трактор снес торговые точки мигрантов

Действия тракториста были в рамках закона.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, как мужчина на тракторе на Гусинобродском шоссе в Новосибирске проезжает по торговым точкам, устраняя их на своем пути.

Один из новосибирцев рассказал, что бизнесмен в городе уже несколько лет борется с этим рынком. А в этих местах много просроченных продуктов и мусора. Также мужчина много раз пытался решить проблему с помощью разговоров, но они не помогали. В Новосибирске остро стоит проблема с палатками и киосками, где торгуют мигранты, которые часто продают товар без разрешения.

«В пятницу он в очередной раз предупредил мэрию, полицию и другие службы, что будет устранять проблему на своем участке. Он нанял тяжелую технику и навел порядок», ― сообщил собеседник портала infopro54.ru.

При этом действия мужчины на тракторе были в рамках закона, и полиция не может предъявить претензии трактористу и владельцу территории.

В тот же день, когда произошел инцидент с трактором, на Хилокском жилмассиве мигранты начали разбирать свои точки.