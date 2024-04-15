Примадонна Алла Пугачева празднует 75 лет: пять фактов гастролей звезды в Новосибирске

Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 75 лет — за годы своей карьеры артистка, которую хотят признать иноагентом, приезжала в Новосибирск пять раз.

Первый раз столицу Сибири примадонна посетила в 1979 году. Тогда ее концерт собрал аншлаг, побив кассовые сборы. В Интернете опубликованы кадры с ее выступления.

В 1992 году Пугачева вернулась в Новосибирск, где отметила свой день рождения так, что даже не смогла потом выступить в Кемерове. Официальной причиной тогда была названа потеря певицей голоса. Из-за этого Алла Борисовна могла лишиться крупной суммы денег, поэтому она обвинила журналистов во лжи и заявила, что простудилась в Кузбассе.

После этого скандала примадонна повторила визиты в 1998 и 2005 годах, а в 2009 — приехала в город в рамках своего «Прощального тура». Больше в Новосибирске она не выступала.

Напомним, Пугачева покинула Россию с началом специальной военной операции. Вечером 2 ноября 2023 года она приехала в страну со стороны латвийско-российской границы, чтобы решить накопившиеся проблемы. Горячего приема именитой беглянке никто не оказал. Так, российский политолог Сергей Марков в своем телеграмм-канале напомнил о позиции артистки, в том числе о поддержке Украины (участвовала в зарубежном концерте, сборы от которого пошли в фонд армии Украины).

Также журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что «у таких людей нет Родины», а участники СВО на Украине и вовсе потребовали проверить Пугачеву на возможную причастность к финансированию ВСУ, и привлечь к ответственности за оскорбления российского народа.