Прогноз погоды на 16 апреля: народные приметы и данные синоптиков

16 апреля в Новосибирске ожидается солнечный, но не слишком теплый день — Сиб.фм собрал прогноз погоды и узнал, что делать в эту дату можно, а чего нельзя.

Согласно данным синоптиков, опубликованных на портале «Гисметео», ночью в городе будет от ноля до минус двух. К 13:00 воздух прогреется до плюс трех градусов, к вечеру — до плюс шести, к 22:00 похолодает до плюс двух. При этом сибиряков будет радовать солнце, легкий ветер.

Народные приметы на 16 апреля

По народному календарю — это день Никиты Водопола, православная церковь вспоминает Никиту Исповедника, игумена обители Мидикийской, которого считали защитником слабых. За соблюдение строгой монашеской жизни он был получил дар — силой молитвы открыл у глухонемого отрока способности говорить, лишенному рассудка вернул разум и изгнал из двух бесноватых женщин нечистую силу. После смерти его мощи стали источником исцелений для верующих.

С Никиты Водопола снег начинает активно таять, реки вскрываться ото льда. Паводки всегда приносили много бед, и в старину люди научили определять опасность заранее по приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам, которые звери не выкопают ниже границы будущего подтоплении.

По народным приметам, если 16 апреля лед на водоемах не растаял, нет ледохода — весной будет плохо ловиться рыба. Долгий и глухой гром — к затяжному ненастью. Дождь — к ненастной весне. Северный ветер — к дождю.

Считается, что в этот день пробуждается от зимнего сна Водяной. Раньше его задабривали хлебом и кашей, а рыбаки просили хороших уловов, выливая в водоем масло.

В день Никиты Водопола нельзя умываться проточной водой0020 считается, что так люди смоют удачу. Также запрещено шуметь у воды, смотреть на дерущихся кошек и собак, обижать животных, выбрасывать мусор, резать скот, охотиться и рыбачить, а оставшиеся крошки еды нужно вынести на улицу птицам.

Запрещается отказывать в просьбе и помощи, ссориться, драться, задумывать недоброе и сквернословить, делать крупные покупки, заниматься строительством и домашними делами.

В этот день принято ходить в церковь, помогать страждущим, думать о чистоте души, читать книги.

Напомним, Западно-Сибирский Гидрометцентр прогнозирует мощное потепление в Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие дни.