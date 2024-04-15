Стали известны подробности специальной военной операции на Украине на утро 15 апреля.

Вооружённые силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по Луганскому машиностроительному заводу, в результате чего пострадали 9 человек. В Запорожской области в результате массированного обстрела из РСЗО Токмака погибли 10 мирных жителей.

В том числе, на Бахмутском направлении российские войска наносят авиаудары по позициям ВСУ в Часов Яре, а также активно применяют дроны-камикадзе «Ланцет».

В районе Клещеевки Вооружённые силы Российской Федерации улучшили свое тактическое положение северо-западнее села, а также поразили несколько единиц бронетехники ВСУ на окраине Курдюмовки. Также на Запорожском направлении российские войска удерживают позиции в центре Работино, тогда как ВСУ готовятся к контратаке.

На Авдеевском направлении российские подразделения продвинулись в направлении рубежа Яснобродовка — Уманское, расширив зону контроля на несколько километров.

Также, по данным Министерства обороны Российской Федерации, сейчас подразделениями группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики, а благодаря противовоздушной обороны за сутки сбили 222 украинских БПЛА, 8 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Vampire».

Также военнослужащие РВСН продолжают оказывать помощь жителям Оренбуржья, которые ранее пострадали в результате стихийного бедствия.