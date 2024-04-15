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общество

Стали известны первые четыре работы, прошедшие в финал конкурса «Мир глазами детей»

Фото: Сиб. фм

В результате голосования лидерами первой недели стали: Виктория, София, Анастасия и Анна. Работы юных дарований смогли собрать больше всего голосов.

Завершилась первая неделя конкурса «Мир глазами детей», по результатам голосования лучшими авторами были признаны:

Виктория Горда – 77 лайков

Фото Стали известны первые четыре работы, прошедшие в финал конкурса «Мир глазами детей» 2

Софья Назимова – 64 лайка

Фото Стали известны первые четыре работы, прошедшие в финал конкурса «Мир глазами детей» 3

Анастасия Никольская – 9 лайков

Фото Стали известны первые четыре работы, прошедшие в финал конкурса «Мир глазами детей» 4

Анна Спесивцева – 8 лайков.

Фото Стали известны первые четыре работы, прошедшие в финал конкурса «Мир глазами детей» 5

Уже абсолютно точно, рисунки этих авторов украсят собой выставку, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, отсканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат ценные призы.

Вторая неделя конкурса стартует сегодня, а это значит, что в конце недели Новосибирск узнает имена ещё 4 финалистов. Голосование за лучшие работы уже началось.

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Роман Чугаев
Журналист

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