Стали известны подробности исчезновения 16-летнего школьника под Новосибирском

Под Новосибирском пятый день ищут пропавшего подростка.

В городе Куйбышев Новосибирской области идут поиски 16-летнего Фаниса Назыпова, который исчез 10 апреля после дня рождения друга. Родственница пропавшего рассказала подробности корреспонденту Сиб.фм

Марина рассказала, что в день исчезновения он попал в объектив камеры видеонаблюдения магазина, всего в нескольких десятках метров от дома. Сейчас они просят предоставить видеозаписи с видеорегистраторов машин, в надежде, что восстановят его маршрут после магазина.

Марина уточнила, что вечером 10 апреля Фанис возвращался с дня рождения друга, который живёт на соседней улице.

После пропажи друзья Фаниса сначала отрицали употребление алкоголя, но позже признались, что пили пиво и шампанское. Вечером родственники не смогли дозвониться до него, так как телефон был выключен.

Сейчас оперативники планируют проверить транзакции Фаниса за последнее время. Друзья утверждают, что у парня были конфликты с отцом, но Марина отрицает эту информацию, утверждая, что отец всегда был добр к детям.

Фанис был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы и белые кроссовки в день исчезновения. Его рост 165 см, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Если у вас есть информация о его местонахождении, пожалуйста, свяжитесь с полицией по номеру 112 или с волонтёрами по номеру 8 (800) 700-54-52.