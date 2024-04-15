Суд Новосибирска вынес приговор известному бодибилдеру из Казахстана

Известному бодибилдеру из Казахстана вынесли приговор.

Как сообщает Карасукский районный суд, гражданину Казахстана, спортсмену тяжелой атлетики, Тимофею Мошкову был вынесен приговор — мужчина обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, которые пытался провезти через границу в Новосибирск.

“В сентябре 2023 года его тренер предложил приобрести у него препараты, предназначенные для ускорения набора массы тела. Он решил попробовать, так как на протяжении двух лет не мог набрать нужную мышечную массу тела”, — сообщили в суде.

В октябре прошлого года спортсмен поехал в Новосибирск из Казахстана, чтобы восстановиться в вузе и взял с собой запрещенные препараты.

В результате при пересечении границу Тимофей был остановлен сотрудниками пограничной службы.

Сейчас суд назначил спортсмену наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком за контрабанду.