Травников поставил задачи по сопровождению создания ОЭЗ в Новосибирской области

Заявка была направлена в Министерство экономического развития страны.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что для подачи заявки на создание ОЭЗ в регионе в данный момент самое подходящее время. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве области 15 апреля.

По его словам, нужно расширять промышленно-логистический парк, где уже практически все участки закреплены за проектами.

Помимо этого, появился якорный инвестор особой экономической зоны — транспортно-логистический центр «Сибирский». Он планирует расширять возможности контейнерного терминала и других логистических проектов.

В данный момент заявка направлена в Министерство экономического развития РФ. Травников поручил министерству экономического развития региона использовать все меры поддержки для составления плана создания инженерной инфраструктуры для обеспечения ПЛП и ОЭЗ.

«Вместе с уже реализуемыми проектами и будущими проектами на территории ПЛП будет создано несколько тысяч рабочих мест, очень важно обеспечить эти проекты доступными рабочими руками», – рассказал Андрей Травников.

Напомним, что в Новосибирской области создадут систему поддержки кинопроизводства до конца 2024 года.