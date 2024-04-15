Ученые из Новосибирска назвали микроорганизм из Черного моря в честь братьев Стругацких

Ученые из Новосибирска открыли в Черном море новый организм, который назвали в честь братьев Стругацких.

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске обнаружили новый организм, который находится в Черном море. Они назвали его в честь братьев Стругацких — Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii.

Открытие может стать перспективным для использования в микробиологической промышленности.

Организмы могут применяться для производства различных веществ, которые используют в косметологической, фармакологической и пищевой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба института.

Напомним, что в Новосибирске студентам-инноваторам помогут опробовать изобретения на крупных предприятиях.