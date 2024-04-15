В Камне-на-Оби уровень воды в реке Обь превысил критическую отметку на 15 см

В данный момент уровень воды остается на отметке 715 сантиметров.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в телеграм-канале, в черте города уровень воды в реке Обь составил 715 сантиметров, что на 15 сантиметров выше критической отметки.

«В месте возможного подтопления низменных территорий, прилегающих к реке Оби, установлена водоналивная дамба протяженностью 800 м. Организованы и другие профилактические меры», — гласит текст сообщения.

Напомним, что под Новосибирском СНТ «Солнечная долина» затопило талыми водами.