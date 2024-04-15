В майские праздники новосибирские электрички будут ходить по графику выходного дня

Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится в майские праздничные дни.

Так, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая поезда будут следовать по пригородным маршрутам по графику выходного дня. А 27 апреля и 8 мая электропоезда будут курсировать по графику пятницы.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в телеграм-боте «Экспресс-пригород».