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общество

В Новосибирске многоквартирный дом в соцгородке на Пархоменко хотят снести

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В данный момент неизвестно, что будет находиться на месте жилого дома.

На портале правовой информации мэрии Новосибирска опубликовали поставление о том, что жилой дома по улице 1-й переулок Пархоменко, 8, готовят к сносу. Его построили по проекту Эрнста Мая и признали аварийным.

В доме находится 28 квартир и 35 собственников, часть из которых владела комнатами в коммунальных помещениях. Собственность планируют выкупить для муниципальных нужд.

Напомним, что в Новосибирской области мигрантам запретят работать по некоторым видам деятельности.

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Нина Раневская
Журналист

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