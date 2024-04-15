В Новосибирске многоквартирный дом в соцгородке на Пархоменко хотят снести

В данный момент неизвестно, что будет находиться на месте жилого дома.

На портале правовой информации мэрии Новосибирска опубликовали поставление о том, что жилой дома по улице 1-й переулок Пархоменко, 8, готовят к сносу. Его построили по проекту Эрнста Мая и признали аварийным.

В доме находится 28 квартир и 35 собственников, часть из которых владела комнатами в коммунальных помещениях. Собственность планируют выкупить для муниципальных нужд.

Напомним, что в Новосибирской области мигрантам запретят работать по некоторым видам деятельности.