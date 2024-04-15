В Новосибирске ожидается потепление до +15 градусов

Стала известна погода в Новосибирске на ближайшую неделю.

По данным синоптиков сайта “Яндекс. Погоды”, в Новосибирске ожидается долгожданное потепление и солнце после затяжных дождей.

В понедельник еще продержится прохладная погода до +7 градусов и небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит до +1 градуса.

Во вторник ожидается солнечная погода, но температура воздуха пока останется прежней — до +6 градусов.

В среду днем в области будет тепло до +13 градусов и солнечно, но к вечеру нагрянут дожди.

Четверг с пятницей будут пасмурными, без осадков и с температурой воздуха до +10 градусов.

В выходные в Новосибирске ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха днем составит до +15 градусов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что 15 апреля в Новосибирске перестанут работать телевидение и радио