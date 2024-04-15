В Новосибирске продают 180 карточек ХК «Сибирь» за 25 тысяч рублей

Карточки продаются без альбома.
В Новосибирске на сайте с объявлениями появилось предложение приобрести коллекцию карточек с хоккейным клубом «Сибирь». За них просят 25 тысяч рублей.
Как сообщает автор, он собирал карточки несколько лет. Причина продажи — потеря интереса к коллекционированию.
Всего предлагают приобрести 180 карточек от разных производителей и разных годов.
Все экземпляры находятся в защитных кармашках.
«Собрать такую коллекцию сейчас будет очень сложно или практически невозможно», — уточнил автор объявления.
Напомним, что международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены».