В Новосибирске продают 180 карточек ХК «Сибирь» за 25 тысяч рублей

Карточки продаются без альбома.

В Новосибирске на сайте с объявлениями появилось предложение приобрести коллекцию карточек с хоккейным клубом «Сибирь». За них просят 25 тысяч рублей.

Как сообщает автор, он собирал карточки несколько лет. Причина продажи — потеря интереса к коллекционированию.

Всего предлагают приобрести 180 карточек от разных производителей и разных годов.

Все экземпляры находятся в защитных кармашках.

«Собрать такую коллекцию сейчас будет очень сложно или практически невозможно», — уточнил автор объявления.

Напомним, что международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены».