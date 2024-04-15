В Новосибирске разработчики систем кибербезопасности UserGate рассказали, как защитить бизнес от кибератак

В Новосибирске в рамках Технического тура компании UserGate прошла конференция для специалистов, отвечающих за информационную безопасность бизнеса. Эксперты по кибербезопасности рассказали о новых киберугрозах и о том, как организовать максимально «непробиваемую» защиту своей цифровой инфраструктуры.

Целью мероприятия, по словам его организаторов, было обучить специалистов по кибербезопасности с максимальной эффективностью, обеспечивать информационную защиту своих компаний и правильно использовать оборудование, которое производит UserGate.

«Чем более высокотехнологичные решения вы используете, тем выше должна быть квалификация людей, которые с ним работают. Этому необходимо уделить время, чтобы знать, как и что нужно сделать, чтобы оборудование работало надежно и эффективно. Мы организовали Технический тур, чтобы собрать основных эксплуатантов – инженеров и поговорить с ними на одном языке, ответить на их специфические вопросы», — рассказал менеджер по развитию компании UserGate Иван Чернов.

По его словам, компания старается охватить мероприятием все федеральные округа страны, отдавая приоритет регионам, где есть проблемы с кадрами и дефицит информации.

Новосибирск стал одним из десяти городов в маршруте Технического тура 2024 года не только как деловой центр Сибири, где сосредоточено огромное количество бизнеса разного масштаба. Но ипотому, чтоодин из ведущих российских разработчиков систем кибербезопасности имеет новосибирские корни и прописку, хотя давно уже имеет филиалы в ряде крупных городов, в том числе, в обеих столицах.

Участники мероприятия активно включались в обсуждение актуальных проблем защиты цифровой инфраструктуры, отмечая безусловную важность для бизнеса таких акций.