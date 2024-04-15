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общество

В Новосибирской области МЧС заявили об угрозе ЧС по паводку

Фото: ГУ МЧС по НСО

Об угрозе ЧС из-за паводка предупредили в Новосибирске.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на слова руководителя Главного управления МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас региона существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за сильных паводков, которые начались этой весной, многие территории России были затоплены. В том числе в зоне подтопления находились и 50 автомобильных дорог Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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