В Новосибирской области МЧС заявили об угрозе ЧС по паводку

Об угрозе ЧС из-за паводка предупредили в Новосибирске.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на слова руководителя Главного управления МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас региона существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за паводка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за сильных паводков, которые начались этой весной, многие территории России были затоплены. В том числе в зоне подтопления находились и 50 автомобильных дорог Новосибирской области.